الأحد 27 يوليو 2025
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الصور الأولي لـ حادث مصرع اللواء عصام الدين عبد الله في المنيا

تنشر فيتو الصور الأولي
تنشر فيتو الصور الأولي لحادث حادث اللواء عصام الدين عبد الل

حصلت  فيتو على الصور الأولي  لحادث مروع في محافظة المنيا أسفر عن مصرع اللواء شرطة عصام الدين عبد الله، مدير أمن الوادي الجديد وإصابة اثنين من أمناء الشرطة المرافقين له، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

 

مصرع اللواء عصام الدين عبد الله

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وفاة اللواء عصام الدين عبد الله

تحركت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على اللواء عصام الدين عبد الله متوفى، بالإضافة إلى إصابة اثنين من أمناء الشرطة المرافقين له

حادث اللواء عصام الدين عبد الله

نُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

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