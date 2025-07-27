الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر "اختر كُليّتك"

الاسكندريه
الاسكندريه

 أطلقت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع محافظة البحيرة وجامعة دمنهور النسخة الأولى من مؤتمر "اختر كُليّتك"، بحضور الدكتورة جاكلين عازر؛ محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية نيابة عن  الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

الزمالك يبدأ غدا مرحلة جديدة من الاستعداد للموسم الجديد.. الأبيض يخوض مرانه على ملعب الدفاع الجوي.. 3 صفقات تظهر بالتدريبات وهذا مصير أحمد فتوح

سيراميكا وأسوان يجهزان بيراميدز قبل انطلاق الدوري الممتاز

يهدف المؤتمر إلى توجيه طلاب الثانوية نحو مستقبل جامعي واع، وتوعية طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالتخصصات الجامعية المختلفة، والتعريف بفرص الدراسة المستقبلية، من خلال جلسات تفاعلية مع ممثلي الجامعات.

وأكدت الدكتورة مروة الوكيل في كلمتها الافتتاحية أن المؤتمر يأتي لمساعدة الطلاب في اختيار مجال دراستهم وأهمية استغلال الطالب لقترة الدراسة الجامعية للاستعداد لسوق العمل.

وتحدث الدكتور إلهامي ترابيس عن أهمية اختيار الطالب لمجال دراسته وأن يكون خريج متميز في المجتمع وأن يسعى لتطوير مهاراته.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية دعم الطلاب وتمكينهم معرفيًا لاختيار مساراتهم الجامعية بثقة ووعي، في إطار رؤية الدولة لبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل وفي إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة البحيرة مكتبه الإسكندرية الاسكندرية الدكتور أحمد زايد

مواد متعلقة

الزمالك يبدأ غدا مرحلة جديدة من الاستعداد للموسم الجديد.. الأبيض يخوض مرانه على ملعب الدفاع الجوي.. 3 صفقات تظهر بالتدريبات وهذا مصير أحمد فتوح

سيراميكا وأسوان يجهزان بيراميدز قبل انطلاق الدوري الممتاز

وديا، غزل المحلة يفوز على أورانج بهدف ميهوب استعدادا للدوري

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

الكهرباء تكشف عن أعطال جديدة تؤجل عودة التيار إلى عدة مناطق بالجيزة (فيديو وصور)

التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

تنسيق الجامعات 2025، الحد الأدنى للمرحلة الأولى 91.56 علمي حديث و85.37 نظام قديم

تكليفات من السيسي لـ 3 وزراء اليوم بحضور مدبولي (فيديو)

موعد ومكان مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026

مواعيد مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول من الدوري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي لـ الصلاة بالبنطلون والفانلة الداخلية (فيديو)

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

هل الحشيش نجس وهل يجوز أكله وهل هناك حد على صاحبه؟

المزيد
الجريدة الرسمية