مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر "اختر كُليّتك"

أطلقت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع محافظة البحيرة وجامعة دمنهور النسخة الأولى من مؤتمر "اختر كُليّتك"، بحضور الدكتورة جاكلين عازر؛ محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية نيابة عن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

يهدف المؤتمر إلى توجيه طلاب الثانوية نحو مستقبل جامعي واع، وتوعية طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالتخصصات الجامعية المختلفة، والتعريف بفرص الدراسة المستقبلية، من خلال جلسات تفاعلية مع ممثلي الجامعات.

وأكدت الدكتورة مروة الوكيل في كلمتها الافتتاحية أن المؤتمر يأتي لمساعدة الطلاب في اختيار مجال دراستهم وأهمية استغلال الطالب لقترة الدراسة الجامعية للاستعداد لسوق العمل.

وتحدث الدكتور إلهامي ترابيس عن أهمية اختيار الطالب لمجال دراسته وأن يكون خريج متميز في المجتمع وأن يسعى لتطوير مهاراته.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية دعم الطلاب وتمكينهم معرفيًا لاختيار مساراتهم الجامعية بثقة ووعي، في إطار رؤية الدولة لبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل وفي إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.



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