تجديد الثقة في مدير صحة الغربية وتعيين فاطمة عبد المنعم وكيلًا

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان قرارًا بتجديد الثقة في الدكتور أسامة أحمد بلبل مدير مديرية الصحة بمحافظة الغربية

كما تضمن القرار تعيين الدكتورة فاطمة عبد المنعم عبد الفتاح وكيلًا لمديرية الصحة بالغربية، وذلك تقديرًا لما قدمه من جهود بارزة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية بمحافظة الغربية.

ويُعد هذا القرار ترجمة عملية لاهتمام القيادة السياسية والوزارة بتعزيز دور القيادات الطبية المتميزة، ودافعًا للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الصحية بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق تطلعات المواطنين.

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