"راعي مصر" تشارك في تنفيذ قوافل طبية بمشروعات السكن البديل بروضة السيدة

شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزارة التضامن الاجتماعي، في خطة عمل تنفيذ القوافل الطبية التوعوية التي يتم تنفيذها داخل مشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية داخل مشروع السكن البديل بروضة السيدة بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة راعي مصر للتنمية في توفير الخدمة الطبية وتحسين جودتها للأسر الأولى بالرعاية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية.



وأوضحت المؤسسة أنها شاركت بالوحدات الطبية المتنقلة والطاقم الطبي لكافة التخصصات الطبية (نساء - جلدية - عظام - باطنة - أطفال - رمد - أنف وأذن )، بالإضافة إلى توفير الأدوية بشكل مجاني لأهالي المنطقة بعد الكشف عليهم مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخدمات حوالي 350 مريضا.

وأكدت المؤسسة حرصها على التعاون مع وزارة التضامن في هذا المشروع وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي يتم تقدمها، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جوة الحياة للمواطنين.

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