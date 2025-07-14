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أخبار مصر

"راعي مصر" تفتتح المركز الخامس لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنيا

راعي مصر , فيتو
راعي مصر , فيتو

افتتحت مؤسسة راعي مصر - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - المركز الخامس لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بقرية جلال الغربية بمدينة ملوي في محافظة المنيا، وذلك في إطار دورها المجتمعي لتقديم دعم شامل لهذه الفئات.

يأتي افتتاح المركز تنفيذا لبروتوكول تعاون بين مؤسسة راعي مصر ومجموعة للتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة الذي يعكس حرص القطاع الخاص على دعم دور المجتمع المدني في تنمية المجتمعات الفقيرة فضلا عن مشاركة قيادات العمل الأهلي بالمحافظة في تأسيسه بشكل يؤدي إلى الاستدامة في تشغيله.

 

ويخدم المركز الأطفال المعاقين  بإعاقات المختلفه منها الشلل الدماغي والداون والتأخر الدراسي وتم اختيار هذه القرية لإقامة هذا المركز بناءا على دراسات مجتمعية تؤكد ضرورة إنشاء مركز إعاقة في هذه القرية النائية.

وأوضحت راعي مصر أن المركز يخدم من ٧٠ إلى ١٠٠ معاق شهريا  وتم تدريب الاخصائيين بشكل علمي لمدة شهر على كيفية التعامل مع الاعاقات المختلفة وتقديم الدعم للازم لمثل هذه الحالات.

وشهد المركز في أول يوم عمل له إقبالا كبيرا من قبل الأهالي والأطفال المعاقين الذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة لهم.

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