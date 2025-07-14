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سياسة

"راعي مصر" تفتتح المركز الخامس لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنيا

مؤسسة راعي مصر
مؤسسة راعي مصر

افتتحت مؤسسة راعي مصر - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - المركز الخامس لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بقرية جلال الغربية بمدينة ملوي في محافظة المنيا، وذلك في إطار دورها المجتمعي لتقديم دعم شامل لهذه الفئات.

يأتي افتتاح المركز تنفيذا لبروتوكول تعاون بين مؤسسة راعي مصر ومجموعة الأمير للتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة الذي يعكس حرص القطاع الخاص على دعم دور المجتمع المدني في تنمية المجتمعات الفقيرة فضلا عن مشاركة قيادات العمل الأهلي بالمحافظة في تأسيسه بشكل يؤدي إلى الاستدامة في تشغيله.

ويخدم المركز الأطفال المعاقين بإعاقات مختلفة منها الشلل الدماغي والداون والتأخر الدراسي وتم اختيار هذه القرية لإقامة هذا المركز بناءً على دراسات مجتمعية تؤكد ضرورة إنشاء مركز إعاقة في هذه القرية النائية.

 

 

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مؤسسة راعي مصر راعي مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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