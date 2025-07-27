عبد الناصر يتحدث عن أزمة فتوح ومعسكر الزمالك (فيديو)

الدوري المصري الممتاز، تحدث عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لـ"فيتو" إن الزمالك سيكتفي بغرامة مليون جنيه ضد أحمد فتوح، ولكن أي فريق لديه أزمات ومشكلات ومن الوارد حدوث أزمة لأي لاعب.

وتابع: أن المعسكر مثمر والنتائج الودية ليست مقياسا ولاعبو الزمالك رجالة، وهناك صفقات أخرى سيتم إنجازها.

وأتم: “إنبي بداية مشوار احترافي ولكن الزمالك في القلب لذلك تركت العمل في إنبي من أجل نادي الزمالك”.

موعد انطلاق الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل وفقًا لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026

وجاء جدول مباريات الدوري الممتاز كاملا كالتالي:

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.