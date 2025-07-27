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رياضة

مباريات المقاولون في كأس عاصمة مصر

مباريات المقاولون
مباريات المقاولون في في كأس عاصمة مصر

أسفرت قرعة بطولة كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجديد 2025-2026، تواجد المقاولون في المجموعة الأولى رفقة الأهلي.

ويتواجد المقاولون في المجموعة الأولي رفقة الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو،  طلائع الجيش،  إنبي، غزل المحلة.

 

مباريات المقاولون في دور مجموعات كأس الرابطة 

الجولة الأولي: فاركو ضد المقاولون ( ستاد حرس الحدود)

الجولة الثانية: المقاولون راحة 

الجولة الثالثة: المقاولون ضد طلائع الجيش ( ستاد المقاولون)

الجولة الرابعة: الأهلي ضد المقاولون ( ستاد القاهرة)

الجولة الخامسة: المقاولون ضد غزل المحلة ( ستاد المقاولون)

الجولة السادسة: المقاولون ضد إنبي ( ستاد المقاولون)

الجولة السابعة: سيراميكا ضد المقاولون ( ستاد هيئة قناة السويس )

 

 وشهدت مراسم القرعة تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

وتقام البطولة بمشاركة 21 فريقًا، وهم نفس الأندية التي تتواجد في منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وأجرت الرابطة، قرعة البطولة اليوم الأحد، في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية بعد قرعة الدوري المصري الممتاز.

 

 وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى في كأس الرابطة 


- الأهلي

- سيراميكا كليوباترا

- فاركو

- طلائع الجيش

- إنبي

- غزل المحلة

- المقاولون العرب

 

المجموعة الثانية في كأس الرابطة 
 

- بيراميدز

- البنك الأهلي

- بتروجيت

- الجونة

- مودرن سبورت

- الإسماعيلي

- وادي دجلة

 

المجموعة الثالثة في كأس الرابطة


- الزمالك


- المصري

- حرس الحدود

- زد

- الاتحاد السكندري

- سموحة

- كهرباء الإسماعيلية

 

 

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