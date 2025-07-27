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جدول مباريات المقاولون في الدور الأول بالدوري الممتاز

جدول مباريات المقاولون
جدول مباريات المقاولون في الدور الأول بالدوري الممتاز

أجريت اليوم الأحد قرعة الدوري المصري الممتاز في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وجاءت مباريات المقاولون العرب كالتالي..

جدول مباريات المقاولون في الدور الأول بالدوري الممتاز 

الجولة الأولي: المقاولون ضد زد - (ستاد عثمان أحمد عثمان )

الجولة الثانية: الزمالك ضد المقاولون - (ستاد القاهرة )

الجولة الثالثة: المقاولون ضد حرس الحدود - (ستاد عثمان أحمد عثمان )

الجولة الرابعة: بتروجت ضد المقاولون - (ستاد بتروسبورت )

الجولة الخامسة: المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - (ستاد عثمان أحمد عثمان )

الجولة السادسة: غزل المحلة ضد المقاولون - (ستاد غزل المحلة )

الجولة السابعة: المقاولون ضد فاركو - (ستاد عثمان أحمد عثمان )

الجولة الثامنة: طلائع الجيش ضد المقاولون - (ستاد جهاز الرياضة  )

الجولة التاسعة: المقاولون ضد كهرباء الاسماعيلية  - (ستاد عثمان أحمد عثمان )

الجولة العاشرة: الاتحاد السكندري ضد المقاولون - (ستاد الاسكندرية)

الجولة 11: المقاولون ضد إنبي  - (ستاد عثمان أحمد عثمان )

الجولة 12: مودرن سبورت ضد المقاولون - (ستاد القاهرة )

الجولة 13: المقاولون ضد سموحة  - (ستاد عثمان أحمد عثمان )

الجولة 14: بيراميدز ضد المقاولون - (ستاد الدفاع الجوي )

الجولة 15: الاسماعيلي ضد المقاولون  - (ستاد الاسماعيلية )

الجولة 16: المقاولون ضد البنك الأهلي - (ستاد عثمان أحمد عثمان )

الجولة 17: وادي دجلة ضد المقاولون - (ستاد السلام )

الجولة 18: المقاولون ضد المصري - (ستاد السويس الجديد )

الجولة 19: الجونة ضد المقاولون - (ستاد خالد بشارة )

الجولة 20: المقاولون راحة 

الجولة 21: المقاولون ضد الأهلي - (ستاد عثمان أحمد عثمان )

 

وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في الثامن من شهر أغسطس المقبل، بينما تختتم البطولة في مايو 2026.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم، بمشاركة 21 فريقًا بعد قرار رابطة الأندية واتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وتقام منافسات الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد، كمرحلة أولى، تتقابل فيها جميع الأندية مع بعضها، ثم بعد ذلك يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين.

وستكون الـ7 أندية الأولى في المرحلة الأولى تتنافس في مجموعة تحديد البطل، والـ14 فريقا الآخرين في المجموعة الثانية لتحديد الهابطين.

ومن المقرر يهبط هذا الموسم من الدوري الممتاز إلى دور المحترفين  4 فرق.

ويشارك في الدوري المصري أندية الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الاتحاد السكندري - المصري - فاركو - بتروجيت - زد - موردن سبورت - سيراميكا كليوباترا - حرس الحدود - البنك الأهلي - إنبي - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الجونة - سموحة - غزل المحلة - كهرباء الإسماعيلية - المقاولون العرب - وادي دجلة.

 

 

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