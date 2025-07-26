أخر تطورات مشروع رأس الحكمة ومصير سكان المنطقة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة شارفت على الانتهاء بنسبة كبيرة، حيث تم نقل المواطنين المقيمين في المنطقة إلى "شمس الحكمة"، وسط توفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة.

شمس الحكمة جاهزة للسكن.. ومدرسة جديدة في الطريق

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أنه تم تسهيل انتقال السكان بالكامل، مشيرًا إلى أن منطقة شمس الحكمة مؤهلة لاستيعاب جميع المواطنين، حيث جرى توفير المياه، والكهرباء، والخدمات الأساسية، إلى جانب إنشاء مدرسة تجريبية تضم 28 فصلًا دراسيًا، ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسي المقبل.

تعاون حكومي لضمان الراحة والسكن الآمن

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن جميع الجهات المعنية تكاتفت لضمان سلاسة الانتقال وراحة السكان، وذلك منذ اليوم الأول لتطبيق الخطة.

المشروع الإماراتي يسير وفق المخطط.. ومتابعة مستمرة من الحكومة

وعن أعمال التطوير، قال الحمصاني: "الشركة الإماراتية بدأت تنفيذ المرحلة الأولى، وهناك تقدم في إنشاءات المباني الإدارية والفنادق، وكل الأعمال تسير حسب الجدول الزمني المتفق عليه".

كما شدد على أن الحكومة تتابع بشكل دقيق مراحل التنفيذ مع الجانب الإماراتي لضمان الالتزام الكامل بالمخططات والتوقيتات.

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