استياء بين أندية الدوري الممتاز بسبب عدم إعلان مواعيد المباريات

الدوري الممتاز، سيطرت حالة من الاستياء بين مندوبي أندية الدوري الممتاز، الذين حضروا مراسم إجراء قرعة المسابقة، التي أجريت اليوم بمقر اتحاد الكرة المصري بمدينة 6 أكتوبر، بسبب قيام رابطة الأندية بإعلان جدول مباريات الدوري في الدور الأول من المسابقة، دون أن تعلن عن مواعيد هذه المباريات في أي جولة من الجولات.

ورأى ممثلو الأندية أنه في جميع دول العالم يتم إعلان جدول الدوري المحلي باليوم والساعة، إلى جانب تحديد توقفات الأجندة الدولية، سواء القارية أو أجندة الفيفا.

قرعة الدوري المصري الممتاز

وأقيمت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، اليوم بحضور هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

مراسم قرعة الدوري، فيتو

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

وتنطلق مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل، على أن تنتهى بنهايو مايو 2026

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.