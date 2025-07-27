الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استياء بين أندية الدوري الممتاز بسبب عدم إعلان مواعيد المباريات

قرعة الدوري الممتاز،
قرعة الدوري الممتاز، فيتو

الدوري الممتاز، سيطرت حالة من الاستياء بين مندوبي أندية الدوري الممتاز، الذين حضروا مراسم إجراء قرعة المسابقة، التي أجريت اليوم بمقر اتحاد الكرة المصري بمدينة 6 أكتوبر، بسبب قيام رابطة الأندية بإعلان جدول مباريات الدوري في الدور الأول من المسابقة، دون أن تعلن عن مواعيد هذه المباريات في أي جولة من الجولات.

ورأى ممثلو الأندية أنه في جميع دول العالم يتم إعلان جدول الدوري المحلي باليوم والساعة، إلى جانب تحديد توقفات الأجندة الدولية، سواء القارية أو أجندة الفيفا. 

 قرعة الدوري المصري الممتاز

وأقيمت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، اليوم بحضور هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

مراسم قرعة الدوري، فيتو
مراسم قرعة الدوري، فيتو

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: 

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

وتنطلق مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل، على أن تنتهى بنهايو مايو 2026 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز إتحاد الكرة المصرى رابطة الأندية قرعة الدوري المصري الممتاز هاني ابوريده أحمد دياب

مواد متعلقة

جدول مباريات بيراميدز بالدور الأول في الدوري المصري الممتاز

جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الجديد

قرعة الدوري الممتاز، مواجهات قوية في الجولة الأولى

الدوري الممتاز، موعد مباراة الأهلي والزمالك في المرحلة الأولى

الأكثر قراءة

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم، بالنسب المئوية

تكليفات حاسمة من السيسي لـ كامل الوزير بحضور مدبولي

رغم تأكيدات الوزير بعودتها خلال 60 دقيقة، استمرار انقطاع الكهرباء عن مدن الجيزة

قرعة الدوري الممتاز، مواجهات قوية في الجولة الأولى

جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الجديد

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة اليوم

جدول مباريات الزمالك بالدوري في الموسم الجديد

جدول مباريات بيراميدز بالدور الأول في الدوري المصري الممتاز

خدمات

المزيد

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأحد 27 يوليو 2025 (آخر تحديث)

سعر القصدير اليوم الأحد 27-7-2025 بالبورصات العالمية

تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

هل الحشيش نجس وهل يجوز أكله وهل هناك حد على صاحبه؟

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

المزيد
الجريدة الرسمية