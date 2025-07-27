الأحد 27 يوليو 2025
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى المواطنين خلال زيارته لمركز طب وجراحة العيون

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين فقد  التقى  بعدد من المواطنين بمدينة كفر الشيخ، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم بشأن عدد من الخدمات، مؤكدًا أن المواطن هو أساس التنمية، وخدمته هدفنا الأول، ومهمتنا الأساسية"، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه احتياجات الأهالي ويحرص على إيجاد حلول فورية لمشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

 

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محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز طب وجراحة العيون

وجّه محافظ كفر الشيخ بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى والمقترحات، والتعامل الجاد معها ميدانيًا، مشددًا على أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

 

  • تحسين الخدمات في مختلف القطاعات بمحافظة كفر الشيخ

كما أشار  اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ إلى استمرار جهود تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مؤكدًا تخصيص خطي طوارئ (114) و(0473220792) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.

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المواطنين شكاوي طلبات العيون كفر الشيخ

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