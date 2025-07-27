محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز طب وجراحة العيون

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مركز طب وجراحة العيون بمدينة كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، ويعمل المركز على مدار فترتين يوميًا، الأولى صباحية من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً، والثانية مسائية من الساعة 2 ظهرًا حتى 8 مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمة الطبية على مدار اليوم، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور ياسين رمضان، مدير المركز، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة، اطمأن محافظ كفرالشيخ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، إذ قام بجولة في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية.

وأشاد بتنوع التخصصات والإمكانات الفنية المتوفرة بالمركز والتي تجعله نقطة ارتكاز رئيسية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في مجال طب وجراحة العيون على مستوى المحافظة.

وتفقد محافظ كفرالشيخ عددًا من العيادات المتخصصة، منها: الباطنة، رسم القلب، الأشعة بأنواعها (السونار، مقاس العدسة، مجال الإبصار، الأشعة المقطعية)، بالإضافة إلى غرفة العمليات الصغرى، قسم الليزر، المعمل، والصيدلية الخارجية، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمة المقدمة بها.

المحافظ يستعرض أحدث الأجهزة الطبية

كما استعرض اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أحد أحدث الأجهزة الطبية التي تم تزويد المركز بها مؤخرًا، وهو جهاز قياس النظر المحمول للأطفال، والذي يُعد من أحدث التقنيات المستخدمة في الكشف المبكر عن مشكلات البصر للأطفال من عمر 6 شهور، دون الحاجة إلى تخدير كلي، ما يعكس حرص إدارة المركز على تطوير الأداء وتقديم خدمات آمنة وفعالة لأهالي المحافظة.

ويضم المركز عددًا من الأقسام الطبية والإدارية المتكاملة، تشمل قسم الخدمات الطبية (العيادات العامة والتخصصية، الفحوصات، المعمل، العمليات الصغرى والكبرى)، قسم خدمات التمريض، قسم الصيدلية (الرئيسية، الداخلية، الإكلينيكية، والخارجية)، وقسم الخدمات الفندقية، إلى جانب الأقسام الخدمية الداعمة مثل: حسابات المرضى، السلامة والصحة المهنية، الأمن، النظم والمعلومات، التسويق، بالإضافة إلى غرف استراحة المرضى، وخدمة المواطنين.

ويجري المركز مجموعة من العمليات الدقيقة والمتخصصة في مجال العيون، من بينها عمليات المياه البيضاء، المياه الزرقاء، الشبكية، الحول، التجميل، وعمليات القرنية، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، وتحت إشراف فرق طبية مؤهلة.

التعامل مع قوائم الانتظار

وفي سياق متصل، استعرض محافظ كفرالشيخ المركز جهوده في التعامل مع قوائم الانتظار، حيث بلغ إجمالي الحالات المسندة خلال عام 2025 نحو 1727 حالة، أُجري التدخل الطبي لـ1313 حالة منها، فيما تم تسجيل 80 حالة جديدة، و108 حالات جارٍ التعامل معها، وغيرها من الخدمات.

أما خلال شهر يوليو 2025، فقد بلغ عدد الحالات 323 حالة، منها 248 حالة تم إجراء التدخل لها، و80 حالة جديدة، و99 حالة قيد التنفيذ، دون تسجيل أي وفيات أو حالات رفض للعلاج.

كما بلغ عدد الحالات التي تم إجراء التدخل الطبي لها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (أبريل، مايو، يونيو) 632 حالة، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للمركز في تحسين كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة إنهاء قوائم الانتظار، وتلبية احتياجات المواطنين من الرعاية الصحية المتخصصة.

أكد اللواء علاء عبدالمعطي، دعمه الكامل لتطوير المنظومة الصحية داخل محافظة كفرالشيخ، وتقديم كافة أوجه الدعم للمراكز المتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الطبي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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