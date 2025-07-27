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رياضة

جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 كاملا

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز

أقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

موعد انطلاق الدوري الممتاز 

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل وفقًا لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي

جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 

وجاء جدول مباريات الدوري الممتاز كاملا كالتالي:

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المقاولون يواجه زد في افتتاح مشواره بالدوري المصري

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

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