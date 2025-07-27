تعرف على حركة تغييرات الصحة في الدقهلية

اعتمد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية.

الدكتورة حمودة الجزار

وعين الدكتور حمودة عيد الجزار مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية (من مديرية القاهرة)، والدكتور السيد فاروق حسن مصطفى، والدكتور تامر محمد الطنبولي، وكيلين لمديرية صحة الدقهلية.

الدكتور تامر الطنبولي

كما شملت الحركة ترقية الدكتور أحمد محمد البيلي، وكيل المديرية بالدقهلية، ليشغل منصب مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية.

اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والجدارة

عملت حركة وزارة الصحة والسكان على تعزيز الكفاءة الإدارية، من خلال اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والجدارة بناءً على تقييم موضوعي، بجانب تحسين الأداء الصحي، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تتماشى مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى تفعيل الحوكمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات ومتابعة الأداء، مع الحرص على دعم التنوع، بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتعزيز العدالة والمساواة.

الحركة تُعد خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحركة تُعد خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية، حيث تم إعدادها بعناية لضمان اختيار قيادات قادرة على تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات صحية متميزة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة أجرت تقييمًا شاملًا للأداء بناءً على منهجية علمية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل داخل المديريات الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن تقييم الأداء تم على أساس عدد من المحاور الهامة والتي تنعكس على صحة المواطن والانضباط ونسب الإنجاز، ومنها معدلات أداء المستشفيات، وتطبيق معايير الجودة، ومعدلات الترددات على المنشآت الصحية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، واستعداد المنشآت لتطبيق آليات وقواعد التدخل السريع في أوقات الأزمات والكوارث، والترصد الوبائي، وانتظام عقود الصيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية، والنظافة والأمن، وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل، ونسب متابعة شكاوى المرضى وسرعة إنجازها، واستدامة توافر المخزون الاستراتيجي داخل المحافظة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم، ومتابعة نسب الإنجاز في تطبيق التحول الرقمي، والتسجيل الطبي في المنشآت الصحية بالمحافظة، واتباع التعليمات والسياسات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، واتباع سياسات وضوابط الحماية المدنية داخل المنشآت الصحية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجديدة، ومعدلات تأهيل المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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