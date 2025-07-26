عقد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، بحضور الدكتور سيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على التحديات التشغيلية والإدارية في ظل متطلبات المرحلة المقبلة.

وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة

وفي مستهل الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بصحة ودقة البيانات الشهرية المرسلة إلى الوزارة، مؤكدًا أن "البيانات الدقيقة تمثل العمود الفقري للتخطيط واتخاذ القرار، وأي تهاون في هذا الملف ينعكس سلبًا على تقييم الأداء ومعدلات التمويل والدعم الفني".

المرور الفني اليومي ورفع معدلات العمليات

ووجه "مدكور" بضرورة القيام بمرور فني يومي من رؤساء الأقسام ومديري المستشفيات على مختلف أقسام الطوارئ والعناية والعمليات والاستقبال، مشددًا على أن المتابعة الميدانية تُعدّ أساس الرقابة الفعلية وتحسين الخدمة، كما أشار إلى أهمية الالتزام بـالزي الرسمي والتواجد الفعلي على مدار النوباتجيات.

تراجع معدلات التشغيل

وتابع: "لن نقبل بتراجع معدلات التشغيل، ويجب أن تتناسب معدلات إجراء العمليات الجراحية مع أعداد المترددين والإمكانات المتاحة، بما يضمن تقليل قوائم الانتظار وتحقيق أقصى استفادة للمواطن".

ناقش الاجتماع أيضًا أزمة نقص الكوادر في بعض التخصصات الطبية الدقيقة، حيث وجّه وكيل الوزارة مديري المستشفيات بسرعة التنسيق مع الإدارات المعنية لـزيادة التعاقد مع استشاريين وأطباء متخصصين بنظام الجزئي أو الاستدعاء، خاصة في مجالات مثل جراحة الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، والرعاية الحرجة.

تأكيد على دعم القيادة للمنشآت الصحية

من جانبه، أكد الدكتور سيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، أن الإدارة ستواصل المتابعة مع جميع مديري المستشفيات لضمان تفعيل التوصيات ومواجهة التحديات اليومية، مشيرًا إلى أن "مرحلة ما بعد الاعتماد والتقييم تتطلب تكاتفًا كاملًا لتثبيت الأداء وتحقيق استدامة الجودة.

اختُتم اللقاء بتوصيات واضحة لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز الانضباط، والاستعداد لزيارة وفود المتابعة من الجهات المركزية خلال الأشهر المقبلة.

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