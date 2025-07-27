جدول مباريات الزمالك بالدوري في الموسم الجديد

الدوري الممتاز، أسفرت قرعة الدوري الممتاز، عن مواجهة تجمع بين الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

جدول مباريات الزمالك

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية: المقاولون العرب

الجولة الثالثة: مودرن سبورت

الجولة الرابعة: فاركو

الجولة الخامسة: وادي دجلة

الجولة السادسة: المصري

الجولة السابعة: الإسماعيلي

الجولة الثامنة: الجونة

الجولة التاسعة: الأهلي

الجولة العاشرة: المحلة

الجولة الحادية عشرة: راحة

الجولة الثانية عشرة: البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشرة: طلائع الجيش

الجولة الرابعة عشرة: سموحة

الجولة الخامسة عشرة: إنبي

الجولة السادسة عشرة: بتروجت

الجولة السابعة عشرة: كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثامنة عشرة: حرس الحدود

الجولة التاسعة عشرة: زد

الجولة الـ20: بيراميدز

الجولة الـ21: الاتحاد السكندري.

وأقيمت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، بحضور ممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

ملامح قرعة الدوري الممتاز

وتم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب آخر موسم، حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى، بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانيًا، والزمالك ثالثًا، كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية، بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادى دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه

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