قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى، كليات متاحة لطلاب الأدبي والحدود الدنيا

تنسيق الجامعات 2025، يبحث طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 وقائمة بالكليات المتاحة.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات نظرا لتأخر وزارة التربية والتعليم في تسليم نسب الدرجات للتعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2025 .. كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وقال غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن وزارة التربية والتعليم لم ترسل نتيجة الثانوية العامة لوزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى الآن، لكي نبدأ أعمال تنسيق الجامعات 2025، لافتا إلى التربية والتعليم تعهدت بأن يتم إرسال النتيجة وكافة الاحصائيات الخاصة بها اليوم الأحد.

أسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وكان من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، الخميس الماضي، حيث أنه من المتبع أن تبدأ المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.



إلا أن الدكتور جودة غانم المشرف على التنسيق، صرح لـ فيتو، أن وزارة التعليم العالي لم تتسلم نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، وأن هذا هو السبب الأساسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وتحتاج وزارة التعليم العالي، نتيجة الثانوية العامة للوقوف على أعداد الطلاب ونسب المجاميع، للتمكن من تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث تعتبر هذه الاحصائيات أمرا هاما في تحديد الحد الأدنى للمراحل الثلاث بالتنسيق، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية 2024



ألسن كفر الشيخ 366.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 364.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 358.5

ألسن عين شمس 358.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5

ألسن الفيوم 355.0

إعلام القاهرة 354.5

سياسة واقتصاد السويس 353.0

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5

سياسة واقتصاد بني سويف 349.5

إعلام عين شمس 349.0

ألسن المنيا 348.5

ألسن سوهاج 346.5

ألسن أسوان 346.0

إعلام المنوفية 345.5

ألسن الأقصر 345.5

إعلام بني سويف 343.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342.0

إعلام جنوب الوادي 341.0

آثار دمياط 336.5

حقوق بور سعيد 336.0

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336.0

آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5

آثار القاهرة 334.0

الاعاقة والتأهيل بني سويف 334.0

آثار عين شمس 333.0

آثار الفيوم 330.0

حقوق سوهاج 327.5

آثار أسوان 327.0

آثار ولغات مطروح 326.0

تربية بور سعيد 324.5

آثار الأقصر 324.5

حقوق جنوب الوادي 324.0

آثار جنوب الوادي 321.5

حقوق انتساب موجه سوهاج 321.0

آثار سوهاج 320.0

تربية الزقازيق 320.0

تربية عين شمس 319.5

تربية الإسكندرية 318.5

تربية المنصورة 318.0

آداب القاهرة 317.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 316.0

تربية طنطا 313.5

تربية بنها 313.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309.0

آداب انتساب موجه القاهرة 309.0

تربية دمنهور 308.5

تجارة الإسكندرية 308.0

آداب عين شمس 308.0

تجارة القاهرة 307.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5

تربية كفر الشيخ 307.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5

تجارة جنوب الوادي 306.5

آداب الإسكندرية 306.0

حقوق أسوان 305.0

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5

آداب انتساب موجه عين شمس 304.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 304.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5

تربية دمياط 302.5

تجارة وإدارة أعمال حلوان 302.0

تربية حلوان 302.0

تربية السويس 301.0

آداب حلوان 301.0

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301.0

تجارة عين شمس 301.0

تجارة دمياط 300.5

تربية المنيا 300.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 299.0

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299.0

تربية مدينة السادات 299.0

حقوق انتساب موجه أسوان 299.0

آداب انتساب موجه حلوان 299.0

تربية بنات عين شمس 298.5

تربية مطروح 298.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 298.0

تربية الفيوم 297.5



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