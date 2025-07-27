مشادة على أولوية المرور تنتهي بمقتل شاب على كوبري كفر الزيات بالغربية

لقي شاب مصرعه في مشهد مأساوي هزّ قرية قصر بغداد التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، وذلك إثر مشادة تطورت إلى مشاجرة، انتهت بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته على الفور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة انتهت بطعن شاب.

خلاف على أولوية المرور

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، وتبين أنه حينما كان الشاب أحمد عبد الفتاح عمارة 19 عامًا يقود دراجته النارية على كوبري القرية، نشب خلاف بينه وبين شاب آخر حول أولوية المرور، سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي.

وفي لحظات معدودة، استل المتهم سلاحًا أبيض، وسدد طعنة قاتلة في صدر المجني عليه، ليسقط غارقًا في دمائه وسط ذهول المارة وصيحات الاستغاثة من الأهالي.

تم إخطار الإسعاف على الفور، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

من جانبها، تحركت وحدة مباحث كفرالزيات بقيادة المقدم أحمد شيحة، ونجحت في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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