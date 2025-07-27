محافظ الغربية يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 225 درجة

وافق اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 إلى 225 درجة بدلًا من 230 درجة، وذلك استجابة للمناشدات المتكررة من أولياء الأمور.

وجاء القرار بناءً على المقترح المقدم من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وبعد دراسة شاملة لعدد الطلاب وأعداد المدارس والإمكانات المتوفرة داخل الإدارات التعليمية، دون الإخلال بالكثافة المقترحة داخل الفصول، مع تطبيق مبدأ أولوية المجموع لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد محافظ الغربية أن القرار يأتي في إطار البُعد الإنساني والاجتماعي، وحرص المحافظة على توفير فرص تعليمية مناسبة لأكبر عدد من الطلاب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن جميع القرارات تُتخذ وفق دراسات ميدانية دقيقة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

كما شمل القرار خفض الحد الأدنى للقبول في المدارس الثانوية الخاصة إلى 150 درجة، والثانوي الخاص الفندقي إلى 140 درجة، بعد مراجعة أعداد المدارس والكثافة المحددة وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية في القطاع الخاص.

ومن جانبه، أعرب ناصر حسن عن تقديره الكبير لمحافظ الغربية على دعمه المتواصل للعملية التعليمية وتفهمه لاحتياجات المجتمع، مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم ستتابع تنفيذ القرار بدقة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للطلاب بما يضمن استقرار العام الدراسي الجديد.

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