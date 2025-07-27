رئيس جامعة بنها يزرع 1000 شتلة زيتون بكلية الزراعة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة لكلية الزراعة بمشتهر، شملت تفقد أعمال التطوير للمنشآت، وحصاد المزارع الإنتاجية.

رئيس جامعة بنها يزرع 1000 شتلة زيتون



جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتورة زينب فيصل عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور ايهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور السيد خاطر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب شيرين شوقي أمين عام الجامعة، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجولة بتفقد أعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير مبني وقاية النبات بالكلية والذي يشمل معامل للتدريب ومعامل بحثية وقاعات للمناقشات بالإضافة إلي مكاتب لأعضاء هيئة التدريس، واطلع رئيس الجامعة علي معدلات التنفيذ، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.

كما قام رئيس جامعة بنها ومرافقوه وبمشاركة طلاب المدرسة الصيفية بجامعة وسط الصين الزراعية بزراعة 1000 شتلة من شجر الزيتون من الأصناف عالية الجودة لإنتاج الزيت والتخليل (كوراتينا، كورناكي، بيكوال، منزانيللو ) علي مساحة 5 أفدنة بكلية الزراعة مقدمة من شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة بنها وشركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي لدعم التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد " الجيزاوي " أن أعمال التشجير تأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية، وزيادة المساحات الخضراء، ونشر الوعي البيئي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

كما شهد الدكتور ناصر الجيزاوي حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بالكلية، مشيرا إلي أن جامعة بنها تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير السلع المختلفة والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

وأشاد رئيس الجامعة، بمشروع المزارع السمكية بكلية الزراعة، موجهًا بالعمل على مضاعفة إنتاجها وإنشاء المزيد من الأحواض متعددة الأحجام والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة.

وأضاف الدكتور السيد فوده أنه يتم استخدام الطرق الحديثة والمبتكرة بالمزارع التي تتميز بها كلية الزراعة بمشتهر، مؤكدا حرص الجامعة علي تقديم الدعم الكامل لهذه المزارع الإنتاجية، وذلك لدورها الهام في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لمنسوبي الجامعة والمواطنين.

من جانبه أشار الدكتور محمود الزعبلاوي، إلى أنه تم حصاد أسماك البلطي من أحد أحواض المزارع السمكية المفتوحة، مضيفا أن كلية الزراعة بمشتهر تتميز بوجود المزارع السمكية المغلقة والمفتوحة التي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب، كما يتم استخدامها أيضا بطريقة إنتاجية.

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