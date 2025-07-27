ضبط 3 متهمين تعدوا على مواطن وسرقوه بمحطة قطار في شبين القناطر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص المصاب بجروح من قيام ثلاثة أشخاص بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض وسرقته داخل إحدى محطات القطارات بمحافظة القليوبية.

تعدوا عليه بالضرب وسرقوا منه حافظة نقوده

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة شبين القناطر من أحد المواطنين يعمل حدادًا، أفاد فيه بأنه أثناء تواجده بمحطة قطار نوى بدائرة المركز، استوقفه 3 أشخاص، كان بحوزة أحدهم سلاح أبيض، وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا منه حافظة نقوده ولاذوا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أن لأحدهم معلومات جنائية سابقة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، حيث تم ضبط المبلغ المالي المسروق والسلاح الأبيض المستخدم في تنفيذ الجريمة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد في أقوال المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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