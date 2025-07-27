المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة إصابة صديقه بعاهة مستديمة في عينه بـ 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة إصابة صديقه بعاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض كتر بمنطقة 15 مايو.

وأسندت النيابة العامة إلى م.م عاطل تهم حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني في غير الأحوال المصرح بها قانونيا والشروع في قتل.

وكشف التقرير الطبي أن المجني عليه تلقي طعنة في عينه اليسرى تخلف عنها إصابته بعاهة مستديمه يستحيل البراء منها، تتمثل عجز بها نسبته حوالي 4%.

وكان قسم شرطة 15 مايو تلقي بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عاطلين وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية وبحوزته سلاح أبيض كتر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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