الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بـ 3 اتهامات، إحالة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لصديقه بسبب خلافات مالية بالأميرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الأميرية بإحالة عاطل بتهمة التعدي بالضرب بسلاح أبيض على آخر بسبب خلافات مالية وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة القسم إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات حيازة سلاح أبيض سكين بدون مسوغ قانوني، وبدون ترخيص والشروع في قتل آخر وإحداث عاهة مستديمة له.


تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطلين بدائرة القسم وسقوط أحدهما مصابا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. 

مشاجرة نشبت بين عاطلين

وبالفحص، تبين أن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات مالية بينهما تعدى فيها كل منهما على الآخر بالسباب، ثم تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي ومشاجرة أقدم فيها المتهم على إخراج سلاح أبيض سكين من بين طيات ملابسه وطعن به المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المتهم أصاب المجني عليه بطعنة في الوجه أدت إلى إحداث عاهة مستديمة له عبارة عن عجز بالفك بنسبة 5%، عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت  النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الأميرية عاهة مستديمة محكمة الجنايات النيابة العامة قسم شرطة الأميرية مديرية أمن القاهرة سلاح أبيض

مواد متعلقة

متى تصنف حوادث الاعتداءات على الآخر عاهة مستديمة؟ اعرف التفاصيل

المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر في 15 مايو

نص أمر إحالة عاطل متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في الوايلي

الأكثر قراءة

الحل بسيط وإثيوبيا ستواجه العواقب، رسالة باحث بحوض النيل لـ ترامب بشأن سد النهضة

أخبار مصر: حريق يلتهم عشرات السيارات بالإسكندرية، مغامرة إثيوبية بعد تصريح ترامب، أتوبيس يقتحم معرض سيارات، حكومة نتنياهو تتهاوى

"عمل إرهابي بغيض"، الأزهر يشدِّد على ضرورة التصدي لإرهاب اليمين المتطرف عقب اغتيال طالبة جزائرية

قبل إعادة فتحه، كامل الوزير يتفقد الطريق الإقليمى بالمنوفية

قرارات جديدة من البنك المركزى حول مواعيد العمل وحدود السحب

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

الزمالك يكشف سبب عدم إعلان صفقة أحمد ربيع

خدمات

المزيد

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها هجرة الرسول وغزو الروم، أهم 10 أحداث في شهر صفر

هل يجوز عمل فتحات تهوية في المقابر لخروج الروائح؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية