القاهرة تبدأ حملات لتنظيف أسطح شارع المعز (صور)

أشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي وسط القاهرة بدأت حملة لنظافة الأسطح بالحي من شارع المعز بالتعاون مع القاطنين بالمكان.

تنظيف الأسطح بشارع المعز

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملة التى سيتم تعميمها على بقية أحياء القاهرة، تهدف إلى تحسين المظهر العام للأحياء من خلال إزالة المخلفات من الأسطح والمناطق المحيطة، كما تساهم في الحفاظ على الصحة العامة من خلال إزالة مصادر التلوث المحتملة.

وأضاف محافظ القاهرة أن تلك الحملات تهدف إلى توعية السكان بأهمية النظافة وضرورة الحفاظ على نظافة أسطح المنازل والأحياء.

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتحا سوق اليوم الواحد بالجمالية بحي وسط ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد، والذي تم اقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأيمن عشري رئيس الغرفة التجارية، ود علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، مشيرًا إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريكا ورقيبا على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب، واحتياجات المواطنين.



وأضاف محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، حيث توفر لهم إمكانية الوصول إلى منتجات طازجة مثل الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، كما تقدم هذه الأسواق مجموعة متنوعة من السلع التي تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، ما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار اقتصادية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات.

تقديم الدعم اللوجيستي لأسواق اليوم الواحد

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستي لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم الأحد يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، والبيض.

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