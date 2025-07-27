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محافظات

الإعدام شنقا لعامل لحام قتل مواطنا بالقليوبية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقًا للحام، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، لاتهامه بقتل شخص بعدة طعنات، أنهت حياته، وحاز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وسلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.

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الإعدام شنقًا لعامل لحام لاتهامه بقتل شخص بعدة طعنات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل. 
أحالت النيابة القليوبية  العامة المتهم:- "رجب م أ ع" ٢٨ سنة - لحام - مقيم: شارع الجمعية بهتيم - ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٢٨٥٠٣ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٤٧٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢ / ٦ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه / إمام عيسى إمام عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك بأن تربص للمجني عليه أعلي سطح العقار محل تواجده وما ان تيقن خلوده للنوم قاعد سلاحًا أبيضًا (سكين) ودلف إلى مقر مضجعه وما أن ظفر به، فطعنه في الصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 

وذكر أمر الإحالة أن الغرض من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب جنحة وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر من مكان مسكون بأن دخل بوسيلة غير مشروعة حاملًا سلاحًا أبيض (سكين) علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك يقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (سكين). 

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