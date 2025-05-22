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ثقافة وفنون

الأحد، "التنسيق الحضاري" يدشن تطبيق ذاكرة المدينة على الهواتف الذكية

تطبيق ذاكرة المدينة،
تطبيق ذاكرة المدينة، فيتو

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة عن انطلاق تطبيق ذاكرة المدينة على الهواتف الذكية، تسهيلا على المستخدمين وجعل سلسلة ذاكرة المدينة بمشروعاتها المختلفة والمتنوعة في يد جميع المستخدمين من الشباب والنشئ والمهتمين بالعمارة والتراث، وذلك في السابعة مساء الأحد المقبل 20 مايو الجاري بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويأتي إطلاق تطبيق ذاكرة المدينة  تأكيدًا على دور التنسيق الحضاري في مخاطبة كافة أطياف المجتمع بكل الوسائل وتعبيرا عن مواكبته لوسائل التطور الحديثة وأن تكون رسالة التنسيق الحضاري في نشر الوعي بالتراث والتأكيد على أهميته والحفاظ عليه في يد الشباب والنشئ باللغة التي يدركونها.

يأتي تطبيق ذاكرة المدينة الذي يضم كل مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة التي أطلقها التنسيق الحضاري بالتعاون بين الجهاز ومركز  المعلومات  ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بقيادة الدكتور أسامة الجوهري مساعد  رئيس مجلس الوزراء الذي يحضر حفل التدشين كما يحضر أيضًا العديد  من الشخصيات العامة البارزة.

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الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المهندس محمد أبو سعدة تطبيق ذاكرة المدينة على الهواتف الذكية تطبيق ذاكرة المدينة دار الأوبرا المصرية

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