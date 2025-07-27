الأحد 27 يوليو 2025
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أخبار مصر

ضبط كميات من البنزين والسولار المهرب في عدد من محطات الوقود

محطات الوقود
محطات الوقود
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أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج الحملة التي نفذتها اللجنة المركزية بالهيئة للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري والتي شملت 26 محطة وقود في 14 محافظة، أي ما يغطي أكثر من نصف محافظات الجمهورية. 

وجاء ذلك في إطار الرقابة الدورية على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية محليا.  

ضبط كميات من السولار والبنزين بالوادي الجديد بقصد التصرف غير المشروع

ففي محافظة الوادي الجديد، تم ضبط محطة وقود قامت بتجميع كميات ضخمة من السولار والبنزين بلغت 15.7 ألف لتر للتصرف فيها بشكل غير مشروع، بقيمة مخالفة 471 ألف جنيه. وقد حررت مباحث التموين محضرًا بالواقعة، ولقيت جهود هيئة البترول واللجنة التابعة لها إشادة من السيد المحافظ ومدير أمن الوادي الجديد لدورها في مكافحة هذه التجاوزات، خاصة بالمحافظات الحدودية. 

سرقة وبيع الوقود المدعم

وتم ضبط سائق سيارة صهريجية لنقل السولار بمحور أبو ذكري بالإسكندرية متلبسًا ببيع كميات من حمولة السولار بشكل غير قانوني، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحميله قيمة العجز.

وكشفت الحملة عن تلاعب في معايرة 9 مسدسات تموين في 4 محطات، حيث تم تحريز  المسدسات المخالفة تمهيدًا لإعادة معايرة طلمبات التموين بشكل سليم بواسطة هيئة الدمغة والموازين. 

وتم اكتشاف وجود مياه في خزان للسولار بإحدى المحطات، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات لتطهير الخزان وضمان سلامة سيارات المواطنين.

الوقوف علي إجراءات السلامة والتشغيل الآمن في المحطات

ورصدت اللجنة عدد من المخالفات في بعض محطات الوقود تتعلق بإجراءات التشغيل الآمن، نتيجة لغياب الوعي الكافي لدى بعض العاملين بمخاطر بعض السلوكيات أثناء التشغيل، مثل التدخين داخل المحطة أو تزويد السيارات بالوقود أثناء عمل المحرك، فضلًا عن عدم الاهتمام بتوفير وتوزيع وسائل الإطفاء الصالحة للاستخدام في كافة أرجاء المحطة.

وتم علي الفور إلزام المحطات بضوابط التشغيل الآمن وتوعية العاملين في هذه المحطات ب بضوابط وإجراءاته، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المترددين على المحطات. كما يجري إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بمحطات الوقود بالتعاون مع مراكز تدريب شركات القطاع، بالإضافة إلى برامج أخرى للعاملين بمستودعات الوقود وفحص السيارات الصهريجية، بهدف رفع مستوى الوعي وضمان الالتزام بمعايير السلامة. 

وخاطبت الهيئة شركات التسويق المسئولة عن هذه المحطات، وطالبتها باتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية عاجلة لتلافي مخالفات السلامة والتشغيل الآمن وكافة المخالفات التي تم رصدها، بهدف الوصول إلى أعلى معايير التشغيل الآمن والأمثل، والخدمة النموذجية في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، سواء داخل المناطق السكنية أو على الطرق الرئيسية.

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