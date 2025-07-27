ضبط 12 شخصًا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على 12 شخصًا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاج الفارغ بسبب خلافات بينهما على شقة سكنية في مدينة السلام.

مشاجرة مدينة السلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين: الطرف الأول: 8 أشخاص، أُصيب 4 منهم بسحجات وكدمات، والطرف الثاني: 4 أشخاص، أُصيب 2 منهم بإصابات مماثلة.

كما تبين من التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات بين الطرفين حول إحدى الشقق السكنية، وتطورت الأحداث إلى تبادل التعدي بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطرفين، وعُثر بحوزة الطرف الأول على سلاح أبيض وعصا خشبية وزجاجات فارغة استخدمت في الاعتداء.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب النزاع على الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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