الأحد 27 يوليو 2025
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وكيل التعليم بالدقهلية يستقبل مدير الدعوة لبحث التعاون في تنمية وعي الشباب (صور)

لقاء وكيل تعليم الدقهلية
لقاء وكيل تعليم الدقهلية بمسئول الوعظ، فيتو

استقبل اليوم  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية الشيخ إبراهيم سرحان مدير الدعوة بـمنطقة وعظ الدقهلية - الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وذلك تفعيلًا لبنود البروتوكول المبرم بين مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف ممثلًا في منطقة وعظ الدقهلية لتنفيذ الخطة المشتركة للأنشطة الصيفية المزمع تطبيقها بالمدارس.

وجاء ذلك في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الرائدة لتنفيذ خطة الأنشطة الصيفية وتعزيزًا لأواصر التعاون المثمر بين مؤسسة الأزهر الشريف ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وتنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وقد تجاذب الطرفان حديثًا مثمرًا أكد فيه الرشيدي علي أهمية دور الأزهر الشريف في نشر الإسلام الوسطي وتفعيل البرامج التربوية والتوعوية بين أبناء تعليم الدقهلية بما يسهم فى تنمية الوعي الفكري والقيمي لدي النشء والشباب

ومن جانبه أعرب الشيخ إبراهيم سرحان عن بالغ اعتزازه بهذا التعاون البناء وعظيم تقديره لما يقدمه  مدير المديرية من دعم ومساندة للخطة المشتركة بين الجانبين داعيًا الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح وأن يجعلها لبنة جديدة في مسيرة البناء والتوعية والتثقيف

وتم اللقاء بحضور نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول المشترك والضيوف الكرام  النائب وحيد فودة. 

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