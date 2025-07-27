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خارج الحدود

الأونروا: يجب رفع الحصار عن غزة الآن وإدخال المساعدات على نطاق واسع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وكالة الأونروا اليوم الأحد: يجب رفع الحصار عن غزة الآن وإدخال المساعدات على نطاق واسع بتنسيق من الأمم المتحدة.

إدخال المساعدات على نطاق واسع

وأضافت الأونروا: الناجون من القنابل والرصاص في غزة يتضورون جوعا والعاملون في المجال الطبي يتعرضون للإغماء أثناء عملهم.

أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة

وأمس، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أزمة الجوع في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية وتقييد دخول المساعدات.


الاحتياجات الغذائية في غزة

وأكد البرنامج، في بيان رسمي، أن الاحتياجات الغذائية في غزة تفوق بكثير ما يتم توفيره حاليًا، محذرًا من أن السكان المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون خطر المجاعة.

وشدد البيان على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار هو أمر ضروري وعاجل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآمنة والمستدامة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.

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وكالة الأونروا الأونروا الأمم المتحدة غزة

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