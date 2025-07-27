الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار تونس استعدادا لرحلة العودة (صور)

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

وصلت بعثة الأهلي إلي مطار تونس استعدادا لرحلة العودة للقاهرة بعد انتهاء معسكر الإعداد الاخير الذي بدأ يوم 18 يونيو الجاري وشهد خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي. 

وتعود بعثة الأهلي إلي القاهرة اليوم قادمة من تونس بعد انتهاء معسكر الفريق الاخير الذي بدأ يوم 18 يونيو الجاري وشهد خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسي. 

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب في المباراة السابقة على الملعب التونسي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الاهلي يستعد لخوض مباراة ودية جديدة بعد غد الثلاثاء أمام احد الأندية المصرية يتم الكشف عن طرفها خلال الساعات القادمة. 

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