الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

الحبس سنة لربة منزل بتهمة الترويج لأعمال منافية للآداب عبر الواتس بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق الواتس اب بدائرة قسم شرطة مدينة نصر. 


البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام سيدة بممارسة الاعمال المنافية للاداب متخذة من شقة بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر والإعلان لنشاطها الاجرامي عبر تطبيق الواتس اب.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها وعثر بحوزتها على هواتف محمول ومبلغ مالي وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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