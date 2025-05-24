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حوادث

إحالة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية إلى محكمة الجنح.

 

الساعة بألف جنيه  

وكشفت تحقيقات النيابة أن السيدتين اتخذتا من منطقة مدينة نصر مزاولا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل الدعارة عن طريق استقطاب الرجال بمقابل مادي يقدر بألف جنيه في الساعة.

 

ضبط سيدتين بتهمة ممارسة الدعارة

 البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام سيدتين بإدارة شقة بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهمتين داخله وعثر بحوزتهم على هواتف محمول ومبلغ مالي وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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