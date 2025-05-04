براءة عصابة متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب في نادي صحي بالنزهة

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة ببراءة 4 فتيات من تهمة ممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من ناد صحي ستارًا لممارسة نشاطهم الآثم.

البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام تشكيل عصابي بإدارة نادي صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة النزهة لإجراء جلسات مساج واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهمين داخله وعثر بحوزتهم على هواتف محمول ومبلغ مالي وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط.



وبمداولة القضية أمام محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين وقدموا استئناف على الحكم أمام محكمة استئناف النزهة التي قضت ببراءتهم بعد أن تبين قصور في التحريات وعدم ضبط المتهمين في حالة تلبس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.