رغم تصدره إيرادات التذاكر، تخوفات من انخفاض أرباح فيلم “Omniscient Reader's Viewpoint” الكوري

تصدّر فيلم الخيال والأكشن "Omniscient Reader's Viewpoint" شباك التذاكر الكوري لأول مرة، ولكن على الرغم من البداية القوية، تتزايد المخاوف بشأن قدرته على تحقيق التعادل مع القيمة الانتاجية للعمل فمع تجاوز تكاليف الإنتاج 30 مليار وون كوري (حوالي 22 مليون دولار أمريكي)، يواجه الفيلم ضغوطًا لجذب 6 ملايين مشاهد على الأقل، إلا أن الأرقام الأولية تشير إلى صعوبة تحقيق ذلك.

صدر الفيلم في 24 يوليو (بتوقيت كوريا الجنوبية)، وجذب 281,263 مشاهدًا خلال أيامه الثلاثة الأولى. ومع ذلك، انخفض عدد الحضور بنسبة تقارب 40% بعد اليوم الثاني، ورغم أنه لا يزال يحتل المركز الأول حاليًا، إلا أن تباطؤ الزخم ألقى بظلال من الشك على توقعات شباك التذاكر.

الفيلم من بطولة آهن هيو سوب، ولي مين هو، وتشاي سو بين، وشين سونغ هو، ونانا، وجيسو من فرقة بلاك بينك، وقد حظي باهتمام كبير بفضل طاقمه التمثيلي البارز ونشأته كرواية ويب شهيرة ورسوم متحركة، وتدور أحداث القصة حول عالمٍ يتحول فيه الخيال إلى واقع، جامعًا بين الخيال والحركة في عملٍ مُقتبسٍ على نطاقٍ واسع.

رآي الجمهور بفيلم Omniscient Reader's Viewpoint

وتزداد المخاوف من عدم تحقيق الفيلم لقيمته الانتجاية على الاقل مع تباينت ردود فعل الجمهور، فوصف بعض المشاهدين غير المُطلعين على العمل الأصلي الفيلم بأنه فيلم حركة ممتع، بينما أعرب مُحبو العمل الأصلي منذ فترة طويلة عن خيبة أملهم من انحرافاته في الحبكة والأسلوب، كما تباينت ردود فعل أداء نجمة فرقة الكيبوب “Blackpink” جيسو تحديدًا.

وأتت تعليقات المشاهدين كالآتي: "توقف عن لوم دور العرض والجمهور، ربما عليك خفض رواتب الممثلين الرئيسيين الذين لا يتحملون أي خسارة"، كما انتقد أحد المستخدمين خيارات الإنتاج، قائلًا: "لقد تخليتم عن كبريائكم لمجرد جذب اليابان، اذهبوا وحققوا النجاح هناك بدلًا من ذلك"، وأعرب آخرون عن عدم إعجابهم بالتنفيذ العام، ومنهم من كتب: "لا تلوموا منصات البث عبر الإنترنت أو مُحبي العمل الأصلي - فقط اصنعوا فيلمًا أفضل، حتى العرض الترويجي بدا مُخيبًا للآمال"، وجاء في تعليقٍ آخر: "ذهبتُ لمشاهدته في دور العرض... لقد كان مُخيبًا للآمال حقًا".

يأتي الأداء البطيء للفيلم في وقت تعاني فيه دور السينما الكورية بالفعل، ففي النصف الأول من عام 2025، انخفض إجمالي عدد المشاهدين إلى أدنى مستوى له منذ 21 عامًا، وقد تعززت إيرادات شباك التذاكر العام الماضي بفضل نجاحات كبيرة مثل "Exhuma" و"The Roundup: Punishment"، حيث تجاوز كل منهما 10 ملايين مشاهد، وهذا العام، لم يجذب الفيلم الأكثر مشاهدة حتى الآن، "Opposition Party"، سوى 3.37 مليون مشاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.