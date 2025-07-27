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ثقافة وفنون

بمليون جنيه.. "أحمد وأحمد" يحتل المركز الثاني في إيرادات الأفلام

فيلم أحمد وأحمد،
فيلم "أحمد وأحمد"، فيتو

نجح فيلم “أحمد وأحمد” والذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأحمد فهمي في تصدر شباك التذاكر اليومي بسينمات مصر فور صدوره. 

إيرادات فيلم “أحمد وأحمد” 

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي أن فيلم “أحمد وأحمد” حقق إيرادات ليلة أمس مليون و100 ألف جنيه.
 

قصة وأحداث فيلم “أحمد وأحمد” 

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

إذ يتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلم “أحمد وأحمد”، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

أبطال فيلم “أحمد وأحمد” 

والفيلم من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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