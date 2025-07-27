مشوار منتخب إسبانيا قبل نهائي أمم أوروبا للسيدات 2025

يقام اليوم الأحد، نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات يورو 2025 بين إسبانيا ضد إنجلترا، على ملعب سانت جاكوب في سويسرا.

وترصد السطور التالية مشوار منتخب إسبانيا نحو نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات يورو 2025.

مشوار منتخب إسبانيا قبل نهائي أمم أوروبا للسيدات

بدأت سيدات إسبانيا مشوارهم في دور المجموعات بالفوز أمام البرتغال 5-0، ثم الفوز علي بلجيكا 6-2، وأخيرا الفوز أمام إيطاليا 3-1 بختام دور المجموعات

وفي دور ربع النهائي فاز منتخب إسبانيا علي سويسرا البلد المستضيفة بنتيجة 2-0 .

ونجحت سيدات إسبانيا في التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على ألمانيا 1-0 في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو السيدات 2025



وتقام مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو 2025 للسيدات اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 08:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو السيدات 2025



تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 ومنها مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي المسابقة.

وتعد هذه المباراة تكرارا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات التي جمعت بين إسبانيا وإنجلترا في عام 2023، وحسمتها سيدات إسبانيا لصالحهن 1-0.

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