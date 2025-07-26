السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بمدينة نصر

مخدر الحشيش؛ فيتو
مخدر الحشيش؛ فيتو

 أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر للمحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أن عطية. م 23 سنة عاطل أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن “فرد خرطوش”.

كما أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات وهم 11 طلقة.

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد الاتجار كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام وميزان حساس ومبلغ مالي قدره ألفين جنيه.

وأوضحت التحقيقات ان المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه بمنطقة مدينة نصر والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة مخدر الحشيش

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