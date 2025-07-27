الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الطفولة والأمومة: إيفاد أربعة ناشئين للمشاركة بالبرلمان العربي للطفل بدولة الإمارات

البرلمان العربي للطفل
البرلمان العربي للطفل
ads

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إيفاد ومشاركة أربعة أطفال من سفراء المجلس في الجلسة الثانية من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل تحت عنوان "الهوية الثقافية للطفل العربي"، والتى تقام بإمارة الشارقة، بدولة الامارات العربية المتحدة، ياتى ذلك فى إطار التقارب وتعزيز التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب بين الأطفال.

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالمشاركة المشرفة والمتميزة من الأطفال سفراء المجلس للطفولة في هذا المحفل الدولي والذي يضم عدد كبير من أطفال الدول العربية، وهم  (ملك هاني، فريدة محمد، أحمد الصاوي، محمد ممدوح) بمرافقة علي عبد العال  مدير عام النشر بالمجلس، مؤكدة أن تعزيز الهوية الثقافية للطفل العربي وترسيخ مبادئ وقيم الانتماء والولاء هو أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات والمستجدات التي نشهدها، ويتجلى ذلك في الحفاظ على التراث الثقافي والتقاليد، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

الهوية العربية ليست مجرد لغة أو تاريخ، بل هي روح تنبض في وجدان كل طفل عربي

وخلال الجلسة تناول الأطفال في كلماتهم العديد من المحاور والتوصيات التي تؤكد علي أهمية تعزيز الهوية العربية وكيفية الحفاظ عليها موضحين أن الهوية العربية ليست مجرد لغة أو تاريخ، بل هي روح تنبض في وجدان كل طفل عربي، وهي التي توحدنا رغم اختلاف أوطاننا ولهجاتنا وثقافاتنا، وفي زمنٍ تتسارع فيه العولمة، وتكثر فيه المؤثرات الخارجية، أصبحت حماية الهوية العربية ضرورة لا اختيار.

ومن جانبه اقترح الطفل "محمد ممدوح" عضو وفد مصر في البرلمان العربي إطلاق حملة توعوية إعلامية بعنوان: "أنا عربي... وأفتخر"، يشارك فيها أعضاء البرلمان من كل الدول، مع تنظيم مسابقات ثقافية وفنية تعبر عن حب الطفل العربي لهويته، وقالت "فريدة محمد" عضو الوفد المصري أن الدولة المصرية من خلال مؤسساتها الوطنية، كوزارة الثقافة، والشباب والرياضة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى ترسيخ الهُوية الثقافية عبر مبادرات هادفة تهدف إلى تنمية اللغة والثقافة للأطفال، بمطالبة بضرورة إنشاء مرصد إعلامي عربي لرصد وتحليل المحتوى المُوجَّه للأطفال، بما في ذلك محتوى التواصل الاجتماعي ودعم التبادل الثقافي والإعلامي بين الأطفال العرب.

الصحة اللبنانية تعلن سقوط شهيدين جراء غارة إسرائيلية على المنطقة الجنوبية

الصحة: نجاح جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من مبيض سيدة ستينية بالعجوزة النموذجي

‏ومن جانبها أكدت الطفلة "ملك هاني" على دور الأسرة في تشكيل الهوية الثقافية، فالأسرة هي الداعم الرئيسي لتمتع الأطفال بصحة نفسية جيدة وفي زمن كثرت فيه التحديات وتراجع فيه الحوار داخل الأسرة، لذا طالبت عضوة وفد مصر بأهمية التعاون مع البرلمان العربي للطفل في إطلاق حملات توعية أسرية يقودها الأطفال داخل المدارس ومراكز الشباب. 

فيما أكد الطفل "أحمد الصاوي" أن  هناك بعض التحديات التي تواجهنا كالثقافات الوافدة من الخارج والتي لا تتناسب من قيمنا،  لذا طالب بإعداد  استراتيجية عربية وطنية في مجال ثقافة الطفل تلبي شغف الأطفال بالتسلية والمتعة في تناغم تام مع احترام الضوابط التاريخية  للحفاظ على هويتهم العربية وتحميهم من السلوكيات  المسيئة للقيم والأخلاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات العربية المتحدة البرلمان العربي الحفاظ على التراث الثقافي الدورة الرابعة الدكتورة سحر السنباطي المجلس القومى للطفولة والأمومة القومي للطفولة والامومة تنظيم مسابقات ثقافية دولة الإمارات العربية المتحدة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

مواد متعلقة

جمال شعبان يوجه نصائح لتجنب الأزمات القلبية

في اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد، كيف يتحول المرض إلى سرطان؟

إنقاذ سيدة ثلاثينية من نزيف حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخانكة التخصصي

الصحة: نجاح جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من مبيض سيدة ستينية بالعجوزة النموذجي

الصحة: نجاح جراحة لاستئصال ورم خبيث من مخ طفلة بمستشفى أطفال مصر

الصحة: اكتشاف إصابة 33 ألفًا و573 حالة بسرطان الثدي بمبادرة صحة المرأة

الصحة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وفرت 1.8 مليار جنيه

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

الأكثر قراءة

العودة بعد ساعة، بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

لأكثر من 11 ساعة.. استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن محافظة الجيزة

من قلب الحدث، وزير الكهرباء يتابع إصلاح عطل الكابل الأرضي لخط كهرباء مدن الجيزة

مفاجأة في تعديلات قانون الإيجار القديم، يحق للمالك طرد المستأجر في هذه الحالة

أحكام الصلاة، دار الإفتاء توضح حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

وصفوها بمنطقة الموت، خبراء موارد مائية يكشفون سر ظهور بحيرة البهنسا فجأة بالمنيا

أسعار الأسمدة اليوم، زيادة 10 آلاف جنيه في طن النترات واليوريا العادي

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

خدمات

المزيد

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025

أسعار الأسمدة اليوم، زيادة 10 آلاف جنيه في طن النترات واليوريا العادي

تعرف على ضوابط العمل عن بُعد وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام الصلاة، دار الإفتاء توضح حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

هل تنظيم الأسرة يعتبر تدخلا في قدر الله؟ الإفتاء ترد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية