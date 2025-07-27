رافينيا يقترب من حمل شارة قيادة برشلونة موسم 2025-2026

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يستعد لاختيار قائده الجديد قبل انطلاق موسم 2025-2026، في ظل غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن عن الجولة الآسيوية.

ويضم الفريق حاليًا خمسة قادة، هم بالترتيب: تير شتيجن، رونالد أراوخو، فرينكي دي يونج، رافينيا، وبيدري.

تصويت داخلي لاختيار القائد الجديد

وكما جرت العادة خلال كل فترة إعداد، سيجري اللاعبون تصويتًا داخليًّا لاختيار القائد الجديد، وهو ما تم في الموسم الماضي بتاريخ 23 أغسطس.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن غياب تير شتيجن، الذي يخضع لجراحة لعلاج آلام الظهر، قد يؤثر على نتائج التصويت هذا الصيف.

وفي ظل وجود بقية القادة في مدينة كوبي اليابانية، من المتوقع أن يحمل رافينيا شارة القيادة خلال أولى مباريات الفريق الودية.



وينتظر أن تحسم قائمة القادة قبل منتصف أغسطس تزامنًا مع انطلاق منافسات الدوري الإسباني، وهي المهلة القصوى لإجراء التصويت.

ومن المحتمل أن يتم التصويت خلال جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية، أو بعد العودة إلى برشلونة خلال التدريبات في المدينة الرياضية "خوان جامبر".

ورغم أن اللاعبين يملكون الكلمة الفصل، فإن المدرب الألماني هانز فليك سيكون له دور مؤثر في العملية، بحسب مصادر من داخل النادي.

يسعى فليك، في موسمه الثاني مع الفريق، لتعزيز الطابع الاحترافي داخل النادي، من خلال إدخال تغييرات تنظيمية تشمل جميع الجوانب.

وكان فليك اختار خوان جارسيا ليكون الحارس الأساسي، وفتح الباب أمام رحيل تير شتيجن، وهو ما أبلغه له شخصيًا.

كما فرض فليك قواعد جديدة على التواصل الإعلامي، تقضي بعدم إجراء أي التزامات دعائية أو تصريحات صحفية قبل الحصص التدريبية، لضمان التركيز الكامل على الإعداد البدني والفني.

وانطلاقًا من رؤيته التنظيمية، سيساهم فليك في تحديد هوية القادة الجدد، دون أن يتدخل بشكل مباشر في التصويت، الذي سيبقى من صلاحيات اللاعبين داخل غرفة الملابس.

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