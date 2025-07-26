غضب واتجاه لسحب الشارة، إجراءات متوقعة من برشلونة ضد شتيجن

كشفت صحيفة سبورت أن نادي برشلونة تفاجأ ببيان الحارس تير شتيجن عبر حساباته الشخصية، الذي ذكر فيه أن فترة غيابه تستمر ثلاثة أشهر، بينما يرى الجهاز الطبي أن التعافي قد يستغرق ما بين أربعة إلى خمسة أشهر.

وأكدت الصحيفة أن البيان فسره أنه رسالة واضحة من شتيجن بعدم رغبته في تسهيل تسجيل الحارس الجديد خوان جارسيا.

وأضافت: "التوتر بين الطرفين تصاعد بعد أن علم الحارس الألماني بنية النادي تقليص كتلة الأجور والتفكير في الاستغناء عن خدماته، خاصة مع تعاقد الإدارة مع جارسيا ومنحه الثقة ليكون الحارس الأساسي في الموسم الجديد".

وبحسب مصادر داخل النادي، هناك أصوات تطالب بسحب شارة القيادة من تير شتيجن، معتبرة أن تصرفاته الأخيرة لا تنسجم مع الدور القيادي.

القرار النهائي بشأن شارة القيادة سيكون بيد المدرب هانز فليك، الذي يحرص على الحفاظ على الانسجام داخل غرفة الملابس، في وقت يتوقع فيه أن يُطرح الأمر للتصويت بين اللاعبين كما حدث في الموسم الماضي.

وتعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التخلص من تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أن اللاعب يرفض الرحيل حتى الآن.

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

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