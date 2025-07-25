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حوادث

حبس سائق توك توك دهس سيدة في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق توك توك بتهمة دهس سيدة تحمل الجنسية السودانية بـ مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية صدمتها مركبة توك توك مسرعة بمدينة نصر، وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد مركبة التوك توك المتسببة في الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد التوك توك واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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