الأحد 27 يوليو 2025
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 34398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6%  عند مستوى 42331 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69%  عند مستوى 15434 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74%  عند مستوى 10360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31%  عند مستوى 13888 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47%  عند مستوى 3533 نقطة.

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تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، قبيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13846 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

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