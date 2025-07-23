بحث إدراج أساسيات الذكاء الاصطناعي ضمن برامج الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

ناقش مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والبحوث، مقترح إدراج مقرر أساسيات الذكاء الاصطناعي ضمن برامج الدراسات العليا ( الدبلوم- الماجستير- الدكتوراه) بجامعة الإسكندرية.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم من لجنة قطاع الآداب بإدراج المهنية بمستوياتها (الدبلومات المهنية - الماجيستير المهني- الدكتوراه المهنية) في التخصصات اللغوية والعلوم الإنسانية بكليات الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك استكمالا لما جاء بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

إنشاء 3 برامج ماجستير أكاديمى بقسم التكنولوجيا الحيوية

ووافق المجلس على مقترح معهد الدراسات العليا والبحوث بإنشاء عدد (3) برامج ماجستير أكاديمى بقسم التكنولوجيا الحيوية، وهي كالتالى: ماجستير التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي- ماجستير التكنولوجيا الحيوية الشرعية- ماجستير التكنولوجيا الحيوية وعلوم النانو.

ووافق المجلس على مقترح كلية الطب على إنشاء الدبلومة المهنية في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، ومقترح معهد الدراسات العليا والبحوث بإنشاء برنامجي الماجستير المهني في إدارة الكوارث البيئية والماجستير المهني في سلامة العمليات، وذلك بقسم الدراسات البيئية بالمعهد.

ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم للتعاون المؤسسي بين جامعة الإسكندرية والاتحاد من أجل المتوسط، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة بوزان للعلوم الطبية.

، كما وافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة الجنوب الغربي بجمهورية الصين الشعبية.

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