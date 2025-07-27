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رياضة

موعد إعلان جاهزية إمام عاشور لتدريبات الأهلي

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

قال مصدر داخل الأهلي إن إمام عاشور لاعب الفريق يحتاج إلى أسبوعين من أجل إعلان جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني، حيث يؤدي اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة كسر الترقوة. 

تعود بعثة الأهلي إلي القاهرة اليوم قادمة من تونس بعد انتهاء معسكر الفريق الأخير الذي بدأ يوم 18 يونيو الجاري وشهد خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسي. 

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب في المباراة السابقة على الملعب التونسي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة ودية جديدة بعد غد الثلاثاء أمام أحد الأندية المصرية يتم الكشف عن طرفها خلال الساعات القادمة. 

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