مصرع 10 من رجال الإطفاء وإجلاء 1300 مواطن، تفاصيل جديدة حول حرائق تركيا

أفادت تقارير إخبارية بأن مدينة بورصة السياحية، محاطة الآن بحلقة من النار، حيث اقتربت ألسنة اللهب من المناطق السكنية.

ويواصل رجال الإطفاء مكافحة الحريق ، المستمر طوال الليل، والذي ازداد تعقيدًا بسبب الحرارة غير العادية التي تشهدها المنطقة منذ عدة أسابيع.

وتسبب الحريق حتى الآن في إجلاء أكثر من 1300 ساكن من المناطق التي اجتاحتها النيران، بينما لقي 10 رجال إطفاء حتفهم أثناء تأدية واجبهم.

وأفادت وزارة الزراعة والغابات بإخماد 7 حرائق كبيرة، حيث امتد الحريق إلى 110 هكتارات، وشاركت 13 طائرة في إخماده خلال النهار.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت باندلاع حرائق غابات في مدينتي أورهانيلي وغورسو بمحافظة بورصة بفعل رياح جنوبية قوية ما يهدد المناطق السكنية في المنطقة.

وامتدت حرائق الغابات المشتعلة في مدينة بورصة التركية إلى عدد من الأحياء السكنية، ما دفع السلطات إلى التدخل.

وتسببت رياح جنوبية قوية ضربت بورصة في إثارة القلق، حيث اشتعلت حرائق غابات في منطقتين منفصلتين، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران بجهد كبير في ظل ظروف جوية صعبة في منطقتي أورهانيلي وجورسو.

ومع استمرار جهود السيطرة على حريق الغابات، وردت أنباء عن اندلاع حريق جديد في حي أغلاشان بدشكايا، بجورسو، مما شكل تهديدا خطيرا لسكان الحي.

وأظهرت لقطات صورها سكان محليون ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قرب النيران من المناطق السكنية وخطورة الوضع. وغطى دخان كثيف من الحرائق سماء بورصة، وكان مرئيا حتى من شواطئ بحر مرمرة.

واستنفرت جميع الوحدات المعنية في بورصة لمواجهة سلسلة الحرائق، ونظرا لتهديد الحرائق التي اندلعت في منطقة غورسو للمناطق السكنية، تم إرسال العديد من فرق مكافحة الحرائق والغابات إلى المنطقة.

كما تم إطلاق جهود جوية لدعم العمليات البرية ومنع انتشار الحريق، وأرسلت مروحيات وطائرات إطفاء إلى المنطقة، فيما أفادت السلطات بأن جهود مكافحة الحرائق في كلا الموقعين مستمرة دون انقطاع.

وأصدرت بلدية بورصة الكبرى بيانا جاء فيه: "نظرا لاستمرار حريق الغابات وانتشاره، اتخذ قرار إخلاء حي كاراهيدير في قضاء جورسو، وقد تم نشر الحافلات للمساعدة في إجلاء مواطنينا، كما تم تجهيز المجمع الرياضي التابع لبلدية بورصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الحريق".

وتسجل حرائق واسعة النطاق في تركيا منذ عدة أسابيع وسط موجة حر شديدة.

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