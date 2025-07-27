رغم تواجده بمعسكر تركيا، مهاجم بيراميدز يعود إلى سيراميكا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا الحصول على خدمات فخري لاكاي، مهاجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان لاكاي معارا إلى سيراميكا الموسم الماضي ليعود معارا مرة أخرى لنفس الفريق.

ونشر سيراميكا عقب صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عاد إليكم من جديد..فخري لاكاي.. فارس المهام الصعبة..القناص في حضرة كتيبة سيراميكا كليوباترا".

ويتواجد لاكاي ضمن معسكر فريقه الحالي بتركيا وشارك بمباراة نادي بيراميدز ونظيره نادي "باندرما سبور" أحد أندية الدرجة الأولى التركية" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

لاكاي

صفقات سيراميكا

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم عمرو السولية، نجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

وأصبح السولية رابع لاعب من الأهلي ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كريم نيدفيد، وخالد عبد الفتاح في صفقات بيع نهائي، وكريم الدبيس على سبيل الإعارة.

فيما ضم الأهلي من سيراميكا محمد شكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن قبله أحمد رمضان بيكهام، قبل مونديال الأندية الأخير.

كما ضم نادي سيراميكا كليوباترا محمد المغربي مدافع الاتحاد السكندري ووافق على انتقال محمد متولي كناريا إلى نادي الاتحاد السكندري بشكل نهائي، بجانب إعارة محمد توني، لاعب خط الوسط، لمدة موسم بنية البيع، وإعارة نور علاء لمدة موسم واحد.

كما وافق نادي سيراميكا كليوباترا، على اعارة علي الجابري، حارس مرمى الفريق الأول، إلى فريق كهرباء الإسماعيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم علي الجابري، إلى فريق كهرباء الإسماعيلية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد محمد طارق حارس المرمى

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