الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: اتجاه لاستئناف المفاوضات بشأن غزة في الدوحة هذا الأسبوع

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، إن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس قد تُستأنف الأسبوع الجاري، بعد حالة من الجمود.

ونقلت القناة الرسمية عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن "المفاوضات لا تزال في حالة جمود، لكن الوسطاء كثفوا  اتصالاتهما خلال الأيام الأخيرة في محاولة لإقناع حماس بتقديم مرونة في مواقفها، وسط تحذيرات من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأوضاع في غزة".

ولم يصدر تعقيب رسمي من الوسطاء،  أو حركة حماس أو الجانب الإسرائيلي بشأن ما أوردته القناة الإسرائيلية الرسمية.

 

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