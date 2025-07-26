جامعة المنصورة تطلق قافلة تنموية شاملة لشمال سيناء (صور)

أطلقت جامعة المنصورة، قافلةً تنمويةً شاملةً إلى محافظة شمال سيناء؛ لتقديم خدمات صحية وتوعوية وتنموية متكاملة لأهالي مدينتَي العريش والشيخ زويد، وذلك ضمن جهود الجامعة المتواصلة لدعم المناطق الحدودية وتعزيز التضامن المجتمعي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر – رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تضم القافلة نخبةً من أعضاء هيئة التدريس من كليات: الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، والطب البيطري، والزراعة، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية، بالإضافة إلى فرق من المتخصصين في التوعية المجتمعية والتنمية، وتقدِّم القافلة خدماتها على مدار خمسة أيام في مستشفيات ومراكز شباب بمحافظة شمال سيناء، وتشمل تقديم الكشف الطبي في أكثر من 14 تخصصًا طبيًّا، وإجراء عمليات جراحية عاجلة بالتعاون مع مستشفى العريش العام، وتوفير الأدوية مجانًا من خلال الصيدلية المصاحبة، وتقديم خدمات الكشف البيطري للمزارعين والمربين، وتنفيذ برامج تثقيف صحي وتوعوي في المدارس والمراكز المجتمعية، وتنظيم فعاليات رياضية وترفيهية مخصصة للأطفال والشباب.

جسور الخير" تُجسِّد التزام جامعة المنصورة برسالتها

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن قوافل "جسور الخير" تُجسِّد التزام جامعة المنصورة برسالتها المجتمعية والإنسانية، وهي "ليست مجرد فعالية طبية شاملة، بل تحرُّك وطني متكامل يحمل رسائل دعم ووفاء لكل مواطن مصري، لا سيما في المناطق الحدودية ذات الأولوية".

وأضاف أن هذا التحرك يأتي في إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي، بما يتماشى مع أهداف مبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات إلى المواطنين في القرى والمناطق النائية.

تقديم منظومة شاملة من الرعاية الصحية والنفسية والتوعوية

من جانبه، أكَّد الدكتور محمد عبد العظيم أن القافلة تهدف إلى تقديم منظومة شاملة من الرعاية الصحية والنفسية والتوعوية، تستهدف جميع الفئات، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزّز الانتماء الوطني ويُجسّد مفهوم التكافل الحقيقي بين الجامعة والمجتمع.

الجامعة منصةً تفاعليةً حقيقيةً، تجمع بين الخدمة والتواصل والمشاركة المجتمعية

وأضاف: "يحرص قطاع خدمة المجتمع على أن تكون القوافل التنموية التي تنظمها الجامعة منصةً تفاعليةً حقيقيةً، تجمع بين الخدمة والتواصل والمشاركة المجتمعية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات المدنية في مختلف المحافظات".

شاحنات المواد الغذائية حملت ما يقرب من 25 طنًّا

يُذكر أن القافلة انطلقت من مقر جامعة المنصورة، متجهةً إلى مدينة العريش، وقد سبقها تحرُّك شاحنات المواد الغذائية التي حملت ما يقرب من 25 طنًّا من السلع الأساسية، بدعم من مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية التي وفّرتها الجامعة؛ لتقديم خدمات متكاملة لأهالي شمال سيناء، في صورةٍ تعبّر عن تضافر جهود مؤسسات الدولة لخدمة المواطن المصري في كل مكان.

قدَّم الفريق الطبي خدمات الكشف على عدد كبير من المرضى في 14 تخصصًا طبيًّا،

وشهد اليوم الأول للقافلة تنفيذ مجموعة من الفعاليات الطبية والتوعوية والتعليمية بمدينة العريش، ففي القطاع الطبي، قدَّم الفريق الطبي خدمات الكشف على عدد كبير من المرضى في 14 تخصصًا طبيًّا، ووفَّر فريق طب الأسنان خدمات الكشف والعلاج لـ25 حالة، تنوّعت بين حشو عصب، وخلع للأسنان (للكبار والأطفال)، وحشو عادي، بمشاركة أطباء من قسمي جراحة الفم وطب أسنان الأطفال، كما نظَّمت كلية التمريض حملةً توعوية استهدفت المواطنين حول أمراض الضغط والسكر، والتطعيمات الإجبارية، والنظافة الشخصية، مع تدريب عملي للأطفال على غسل الأيدي، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من قسم تمريض صحة المجتمع.

فقرات حول حب الوطن والانتماء للاطفال

وفي الجانب التنموي والتربوي، نظَّمت كلية التربية للطفولة المبكرة أنشطة تفاعلية بقرية جفجافة لأكثر من 75 طفلًا، تضمّنت فقرات حول حب الوطن والانتماء، إلى جانب ألعاب تعليمية، وأنشطة فنية كالرسم والتلوين، وتوزيع هدايا وعَرائس، وعروض أقنعة كرتونية، وسط أجواء من المرح والتفاعل، كما قدَّمت القافلة البيطرية خدمات الفحص والعلاج المجاني لما يزيد على 395 رأسًا من رؤوس الثروة الحيوانية، شملت الإبل، والأغنام، والماشية، والدواجن، في منطقتَي الوادي وعاطف السادات، إلى جانب تقديم الإرشادات للمربين حول الوقاية والتغذية، بالتعاون مع أطباء الطب البيطري بشمال سيناء.

تستمر فعاليات القافلة حتى يوم الأربعاء

ومن المقرَّر أن تستمر فعاليات القافلة حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 50 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والمتخصصين.

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